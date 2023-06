Fertinagro Biotech va al ERTE en Utrillas y Sarrión

La empresa Fertinagro Biotech, del Grupo Tervalis, ha puesto en marcha un ERTE de producción en sus dos plantas de Utrillas y Sarrión, que se prolongará durante los meses de verano.

El problema no es económico, sino de exceso de producción. Y es que la falta de lluvias no ha permitido a los agricultores acometer las labores de siembra habituales en esta época del año, por lo que no se ha podido dar salida a los fertilizantes que la empresa tiene acumulados en sus almacenes.

El responsable de industria de CCOO en Teruel, Santi Cañas, ha explicado que "ha sido un expediente muy fácil de negociar porque desde la dirección se han comprometido a complementar hasta el 100% de las vacaciones y de las pagas extra de toda la plantilla porque no quieren causar ningún tipo de perjuicio a sus trabajadores".

Marie Claire

Por otra parte, la empresa de Marie Claire inicia este lunes las negociaciones para evitar el cierre de sus instalaciones en la localidad castellonense de Villafranca del Cid, donde trabajan alrededor de cuarenta personas de la Iglesuela del Cid, Mosqueruela y Cantavieja.

La planta de Marie Claire en Villafranca es uno de los principales centros de trabajo en la comarca del Maestrazgo. Su cierre afectaría sobre todo al empleo femenino en los municipios vecinos de la provincia de Teruel, como es el caso de la Iglesuela del Cid, donde una treintena de familias dependen directamente de esta actividad.

Datos del paro

El paro bajó en Teruel un 0,64 % durante el mes de mayo, lo que supone que 30 personas dejaron de engrosar las listas del desempleo. El numero total de desempleados en la provincia es de 4.684 turolenses.