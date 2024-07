Evolución favorable del incendio en El Pueyo de Araguás que todavía no está controlado

LEER MÁS Vuelven a sus casas los vecinos evacuados por el incendio de El Pueyo de Araguás

El incendio que se declaró el martes por la tarde en El Pueyo de Araguás continúa estabilizado, en nivel 0 y con una evolución previsiblemente "favorable". Ha afectado a entre 130 y 150 hectáreas de pinar, monte bajo y cereal, pero ahora no hay llamas en el perímetro que hagan avanzar el fuego. Así lo ha explicado Sergio Pérez, jefe de operaciones del dispositivo InfoAr, que también ha reconocido no saber cuándo podrá estar controlado ya que existen todavía zonas muy calientes donde podrían reavivarse las llamas. Esperan que eso no suceda y para ello hay medios desplegados por todos los sitios posibles.

Este jueves de nuevo las temperaturas serán bastante altas con viento del sur que obligará a estar "muy atentos". Protección Civil mantiene el Puesto de Mando Avanzado (PMA) en Aínsa y en el operativo participan efectivos de todas las administraciones, el último en incorporarse esta mañana ha sido un hidroavión del Ministerio que, junto al resto de medios aéreos, se centran fundamentalmente en el flanco izquierdo, un área con dificultad de acceso debido a la orografía del terreno.