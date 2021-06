Este martes se inician las tareas de desescombro en el Obispado

Los trabajos de desescombro para reparar la cubierta del Obispado de Huesca empezarán este martes. Así se ha acordado en la reunión que han mantenido esta mañana técnicos del Ayuntamiento con los del propio obispado, que han analizado las causas por las que el pasado viernes se produjo el derrumbe de la cubierta de este edificio.

Por suerte no hubo daños personales porque en ese momento no había nadie, pero el derrumbe del tejado causó graves desperfectos en la tercera planta del inmueble, donde se encuentran una serie de despachos y estancias que no se utilizan de manera habitual, ya que la mayor parte de la actividad se desarrolla en la segunda planta. No obstante, el obispado de Huesca busca ya una sede alternativa para instalar las oficinas del obispo, vicario, ecónomo y resto de estancias mientras duren los trabajos de reconstrucción. Tras la reunión de esta mañana, el arquitecto Joaquín Naval, ha explicado que los técnicos han decidido que sea mañana martes cuando comiencen las primeras tareas de desescombro.

Naval, que ha trasladado que el edificio no presentaba ninguna patología desde el punto de vista de su estructura, ha confirmado que el derrumbe del techo se produjo como consecuencia de un fenómeno atmosférico de alcance.

La zona continúa acordonada para prevenir la caída de cascotes. En estos momentos y de manera provisional la única vía de acceso a la plaza de la Catedral es la calle Quinto Sertorio, siendo la salida por la calle Forment. Además, el parking del Ayuntamiento se encuentra cerrado al público. El acceso a la calle Ricafort está cortado desde plaza de Lizana y la calle Santiago se encuentra cerrada totalmente al tráfico entre la plaza de la Catedral y la calle Monsieur Boyrie.