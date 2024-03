Empresarios y diputaciones de Teruel, Cuenca y Soria juntos contra la despoblación

Los empresarios y las diputaciones provinciales de Teruel, Cuenca y Soria han renovado su convenio de colaboración dirigido a articular herramientas y mecanismos en la lucha contra la despoblación.

Los resultados de esta labor han sido visibles a lo largo del último año con la consecución de las ayudas al funcionamiento que las patronales de las tres provincias siguen considerando insuficientes. Juan Ciércoles, presidente CEOE Teruel, ha manifestado que "lo único que pedimos es tener un trato de igualdad con respecto a otros territorios europeos en los que sí se están aplicando al máximo las ayudas al funcionamiento.

El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, ha insistido en la necesidad de seguir presionando para que un incentivo que llega desde Europa tenga los efectos requeridos, "porque no tiene sentido que hayamos detectado un problema y no le demos solución, no tiene sentido que pudiendo irnos a un 20% de subvención de los costes laborales nos quedemos en un 1,5% o un 2%”.