Los empresarios aragoneses arremeten contra el pacto PSOE-Junts

El acuerdo entre el Partido Socialista y Junts para la investidura de Pedro Sánchez también tiene otras lecturas al margen de la puramente política. Los empresarios aragoneses creen que van a perder competitividad frente a Cataluña, ya que ese pacto que incluye la condonación de parte de la deuda a la Comunidad Autónoma vecina y la posibilidad de que gestione el100% de sus impuestos genera desigualdades y territorios de primera y de segunda.

La presidenta de CEPYME Aragón, María Jesús Lorente, señala que las pequeñas empresas están muy preocupadas por la incertidumbre que genera ese acuerdo. Temen que genere dudas entre los inversores por una hipotética inseguridad jurídica. En clave interna, Lorente señala que el pacto PSOE- Junts beneficia a Cataluña frente a otros territorios.

La reacción de Lambán

Ese pacto entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez ha abierto una brecha en el PSOE aragonés. Su líder, Javier Lambán, en declaraciones a la prensa de la Comunidad Autónoma ha señalado que el pacto no es una buena solución,no hay unamayoría progresista, no es constitucional y no tiene encaje político. Lambán insiste en que este acuerdo crea un problema para España y da alas a los independentistas.

Eso sí, el dirigente socialista deja claro que cumplirán con la disciplina de voto y pide grandes acuerdos entre el PP y el PSOE. En cambio, el diputado socialista en el Congreso por Teruel, Herminio Sancho,defiende ese pacto por los avances sociales que, dice, supone.

Movilización del PP

El Partido Popular ha convocado este domingo al mediodía manifestaciones en las tres capitales de provincia en contra del acuerdo entre el PSOE y los independentistas. El presidente de VOX en Teruel y

vicepresidente primero del Gobierno aragonés, Alejandro Nolasco ha anunciado que esa formación política se adhiere a esas movilizaciones y reclama al PP la convocatoria de actos institucionales para rechazar ese pacto.