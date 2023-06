Educación soluciona el problema del tribunal de Geografía e Historia de Huesca tras sus amenazas

El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón notificará a lo largo del día de hoy, martes, a todos los profesores de los tribunales de Geografía e Historia el traslado de su alojamiento durante el proceso de oposiciones 2023 a varios hoteles de la ciudad de Huesca.

Los miembros del tribunal habían amenazado con no iniciar la corrección de los exámenes, ya que denunciaban las condiciones de su alojamiento en la residencia del IES Pirámide: baños y duchas compartidos, no tenían papel ni jabón, las habitaciones no se podían cerrar... En principio, los afectados sólo iban a permanecer en la residencia la noche del pasado viernes 16 de junio, pero la estancia se ha alargado, motivo que ha causado las protestas.

Desde CGT, celebran que se haya solucionado el problema, pero critican que se trata de "una solución que llega a todas luces tarde". "La previsión y organización por parte de la Dirección Provincial de Huesca ha sido claramente ineficiente y únicamente han dado solución a la misma tras las amenazas de las compañeras de paralizar la corrección de los exámenes".