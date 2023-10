La DPZ no participará en la financiación del nuevo campo de fútbol

El equipo de gobierno de la DPZ ha decidido no participar en la financiación del nuevo campo de fútbol de Zaragoza. El socialista Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la institución, considera que es competencia del Ayuntamiento. Asegura que no quiere formar parte de una farsa ni jugar con las expectativas de los ciudadanos, por lo que, al mismo tiempo, insta al PP a presentar un proyecto viable y transparente.

Pese a ese posicionamiento, Quero ha recalcado que la Diputación seguirá colaborando con el Real Zaragoza como desde hace ocho años, y tanto él como las portavoces socialistas en el Ayuntamiento, Lola Ranera, y en las Cortes, Mayte Pérez, han recalcado que el PSOE quiere que la ciudad tenga un campo a la altura y acoja partidos del mundial.

Sin embargo, insisten en que a día de hoy no tienen ninguna información sobre el proyecto del campo o sobre la sociedad mixta que se quiere impulsar para pagar la construcción, al ser ya la única fórmula viable tras quedar desierto el concurso que tenía “coste cero” para las arcas municipales.

Pliego inviable para el club

Aunque el Real Zaragoza en un comunicado afirmó no poder optar a la construcción y explotación del estado por la imposibilidad de encontrar financiación a consecuencia de la inseguridad jurídica generada por la decisión de Podemos de recurrir el pliego ante el TACPA, los socialistas aseguran que, pese a estar redactado a la medida del club - algo poco ético para Pérez - el Real Zaragoza no podía de antemano cumplir con las condiciones de ese pliego. Pérez ha incidido en que, casualmente, el resultado de ese concurso no se conoció hasta poco después de celebrarse las elecciones del 28 de mayo.

Los representantes del PSOE han afeado a los populares el uso electoral de la Romareda - propiciado por Cristian Lapetra, que solo abrió las puertas del campo en campaña a Jorge Azcón en 2019 - y sus “mentiras” para ocultar un “fracaso estrepitoso” del que solo el PP es responsable.