Temporal

Distancia y neumáticos adecuados, clave para una conducción segura

Ante la llegada del temporal Filomena y las carreteras llenas de hielo y nieve ¿estamos preparados para conducir en esta situación de hielo, nieve en la carretera? ¿Sabemos poner unas cadenas? ¿Cómo se reacciona si nos patinan las ruedas? ¿Cómo tomamos una curva? Muchas preguntas que hasta que no nos vemos en la situación, no sabemos si sabríamos o no reaccionar adecuadamente.