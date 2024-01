En Delicias ven exagerado el alcance de algunos sucesos: "No somos el Bronx de Zaragoza"

El detonante de esta respuesta vecinal ha sido la operación policial que ha dado como resultado la identificación de 22 personas que pernoctaban en un garaje de la calle Montañés. Los vecinos llevaban tiempo denunciando los constantes altercados que estas personas, la mayoría en situación ilegal, provocaban en la zona desde que se instalaron en este garaje, completamente calcinado por un incendio en 2021.

Sin ir más lejos, la semana pasada se produjeron dos episodios violentos con heridos por arma blanca en un mismo día. El presidente de la Asociación de Vecinos Manuel Viola, José Luis Zúñiga, ha explicado que algunos vecinos habían traslado hacía tiempo su preocupación por la actividad que había en las proximidades de ese garaje y espera que esta operación aplaque la inquietud de los vecinos. El representante vecinal lamenta, sin embargo, que este tipo de sucesos se pueda magnificar por parte de medios y redes sociales, trasladando una falsa idea de inseguridad en el barrio.

Recuerda Zúñiga que Delicias es el barrio más poblado de Zaragoza, con casi 110.000 habitantes, más que muchas capitales de provincia; por tanto, es lógico que haya más sucesos que en barrios de 15.000 o 20.000 habitantes. Esto no quiere decir que se estigmatice al distrito cada que vez que hay noticia de un suceso violento. Reconoce que en un barrio tan grande hay zonas más degradadas con otras, pero critica que no se combata esa degradación con inversiones que revitalicen el barrio, y no sólo la Avenida de Navarra.