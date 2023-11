El delegado del Gobierno pide a Azcón que se centre en gestionar

LEER MÁS Azcón confía en que Europa pare la amnistía en Cataluña

Las declaraciones del presidente Jorge Azcón ayer en Barcelona, donde advirtió del posible bloqueo por parte de Bruselas de la llegada de nuevos fondos europeos por los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez, han tenido respuesta en la Delegación del Gobierno de España en Aragón. El delegado, Fernando Beltrán, pide a Azcón que se centre en la gestión y en captar nuevos fondos y deje de criticar al Gobierno de España.

Beltrán explica que, de los 37.000 millones de fondos europeos que corresponden a Aragón, el 80% ya han sido asignados. Recuerda que Europa avaló los planes de ejecución de fondos europeos del Gobierno de Pedro Sánchez y, frente a las consecuencias de los pactos de las que advierte el presidente del ejecutivo autonómico, asegura que la única fuga de empresas que se ha producido fue en Cataluña a raíz de la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte de Mariano Rajoy. “Ahí si vimos una fuga. Ahora ni en Aragón ni en España se está viendo nada de esto. Solo ha habido un problema de ejecución de fondos europeos y son los 7,5 millones que el Ayuntamiento de Zaragoza no ha sido capaz de captar de las ayudas al transporte”.

La contrarréplica de Azcón

El presidente Azcón, desde la ciudad condal, ha reiterado que la futura ley de la amnistía puede generar dudas democráticas en un país como España. “Hoy nuestro país”, ha dicho ante los medios “está dentro del grupo de Polonia o Hungría, que sufren sanciones de la Unión Europea. En Polonia han detraído fondos europeos porque la calidad de la democracia no se ajusta a los estándares europeos”. Ha concluido que “mirar para otro sitio y no decir la verdad no va a solucionar los problemas que tenemos en España y en Aragón”.