El consejero aragonés de Sanidad recomienda no acudir a urgencias sin síntomas graves

Los hospitales y centros de salud aragoneses están atendiendo un aumento significativo de infecciones respiratorias, como el coronavirus, la gripe o el virus sincitial, pero desde el Departamento de Sanidad aseguran que la incidencia y la presión asistencial son similares a otros inviernos. El consejero, José Luis Bancalero, pide a la población que se vacune contra la gripe, ya que la cobertura todavía no ha alcanzado el 55%. Entre los niños y los mayores de 60 a 69 años, esa cobertura es inferior al 30%. Por eso, Bancalero les anima a vacunarse.

Además, el consejero recomienda a los pacientes afectados por alguna de estas patologías que no acudan a urgencias si no revisten gravedad. "Que las personas que no tengan síntomas graves, por favor, no acudan a urgencias porque no es necesario, para que no lleguemos a dar la sensación de que el sistema no es capaz de dar esa cobertura. La atención se está prestando con total normalidad", ha afirmado.

Primera reunión del grupo impulsor de la candidatura de Salud Pública

El grupo impulsor de la candidatura de Zaragoza para albergar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública ha celebrado este viernes su primera reunión, en la que han establecido un cronograma de actuaciones. Representantes del Gobierno aragonés, el Ayuntamiento, la Universidad de Zaragoza y la San Jorge se han comprometido a recopilar toda la documentación necesaria a lo largo de enero, para redactar una memoria la primera semana de febrero. En enero también se constituirá un segundo grupo, menos técnico y más institucional, que perseguirá el apoyo social a la candidatura a través del Colegio de Periodistas, el clúster de la salud Arahealth, el CSIC, el CITA y la Federación de Municipios.

Los componentes del grupo impulsor también podrán proponer sedes concretas para la agencia, aunque ya se barajan como posibilidades el pabellón de Aragón en la Expo, el de España, o el instituto municipal de salud pública, en Cogullada. Además de la ubicación estratégica de Zaragoza, el consejero de Presidencia del Ayuntamiento, Ángel Lorén, también ha destacado como fortalezas de la ciudad su calidad de vida, su apuesta por la sostenibilidad y la posibilidad de atraer talento.