La CHE, a la espera de poder evaluar el estado de los ríos

Ahora que pasado lo peor de la DANA, la Confederación del Ebro no prevé, en próximas horas, aumentos de caudales que puedan causar daños en la parte aragonesa de la cuenca. Las zonas de Matarraña, Martín, Aguasvivas, Huerva y Jalón han sido las más afectadas por las fuertes tormentas de los últimos días. En algunas todavía no se puede evaluar el estado de los ríos porque sigue lloviendo. El presidente de la CHE, Carlos Arrazola, explica que el objetivo va a ser revisar la capacidad de desagüe de los cauces, eliminando posibles tapones, para que los ríos soporten el caudal sin desbordarse. Pero insiste en que no es posible hacer la evaluación hasta que se den las condiciones necesarias.

Los daños materiales se prevén cuantiosos, especialmente en la provincia de Teruel. En ese sentido, Arrazola ha detallado que ahora deberá hacerse un trabajo de priorización para comenzar a actuar allí donde existan mayores riesgos. La CHE ha iniciado contactos con los ayuntamientos, diputación y Gobierno de Aragón para coordinar el trabajo desde sus respectivas competencias.

Arrazola ha respondido a las quejas trasladadas desde la localidad turolense de Montalbán, donde han echado en falta mayor información y han pedido a la CHE que mande técnicos para analizar qué pueden hacer el consistorio y qué la Confederación. Arrazola explica que se analizará si Montalbán está en una zona de “sombra” en el sistema de seguimiento de caudales SAIH Ebro, del que destaca su eficacia. Eso sí, reconoce que en situaciones extraordinarias, la rapidez con la que se forman algunas masas de agua como las producidas por la última DANA son difíciles de prever.

La DANA en Valencia

Para Arrazola, lo sucedido en Valencia va a suponer un antes y un después en la gestión. Ve necesario seguir mejorando los servicios de avisos, porque este tipo de fenómenos, alternados con sequía, son cada vez más frecuentes. Habrá que abrir, dice, un periodo de “reflexión pausada y profunda”. De cara a la mejora de la información al ciudadano, recuerda, por ejemplo, que los mapas de inundabilidad, en pleno proceso de actualización, pueden ser consultados en Internet.

Las dotaciones de riego

Arrazola también se ha referido a las quejas de las comunidades de regantes, en pie de guerra por el recorte de entre un 12 y un 15% de las dotaciones de agua que se plantea en el borrador del nuevo plan de la Confederación. El presidente del organismo de cuenca ha recordado que esas dotaciones se calculan en base a informes de 1994, pese a que la agricultura se ha tecnificado y se ha reducido la disponibilidad de agua.

Aun así, dice que la CHE está dispuesta a escuchar porque, pese al rigor de los estudios del organismo, pueden "haber pasado por alto algunas singularidades" en los sistemas regables. Están dispuestos a revalorar pero a la Arrazola vez insiste en que “todo el mundo hace esfuerzos en economizar agua”.

Asamblea

Arrazola ha atendido a los medios antes de la celebración de la Asamblea de Usuarios de la CHE, con casi 500 usuarios convocados, en la que se eligen los representantes de la Junta de Gobierno y el Consejo del Agua de la Cuenca del Ebro.

José Antonio Pradas, presidente de la Comunidad General de Regantes de Riegos del Alto Aragón, ha sido elegido Vicepresidente segundo de ambos órganos, siendo Carlos Arrazola, el Presidente de la CHE, quien ostenta en ambos la Presidencia.