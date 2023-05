El PP no cederá la presidencia de la Diputación

LEER MÁS Miguel Gracia deja la Diputación de Huesca y Luis Felipe, el Ayuntamiento oscense

Los partidos políticos que han obtenido representación en la Diputación de Teruel tras las elecciones del pasado domingo ya han iniciado las conversaciones para constituir la futura corporación provincial. La fuerza más votada ha sido el Partido Popular, que ha conseguido un total de 11 diputados, frente a los 8 del PSOE.

Sin embargo, se ha quedado a dos escaños de la mayoría absoluta, por lo que depende de Teruel Existe, que entra con cuatro representantes, o del Partido Aragonés, que ha visto reducida su representación de cinco a dos diputados, para formar gobierno.

El presidente de los populares turolenses, Joaquín Juste, ha dicho en una entrevista a Onda Cero que si finalmente se alcanza un pacto favorable que les dé la presidencia en la institución, "renunciaría a mi escaño en las Cortes de Aragón para ponerme al frente". Juste considera que hay que respetar lo que dice el electorado, subrayando que "somos los más votados y eso significa que los turolenses quieren un gobierno del PP".

El Partido Popular podría pactar con el Partido Aragonés o con Teruel Existe para formar el equipo de gobierno. En este último caso, todas las miradas apuntan a la senadora Beatriz Martín como posible vicepresidenta de la institución, quien ha manifestado que "sería muy importante formar parte del equipo de gobierno provincial para poder desarrollar nuestras políticas".

Aunque también cabría la posibilidad de que fuera el Partido Socialista, con ocho diputados, el que tomara las riendas de las negociaciones para intentar sumar con los cuatro de Teruel Existe y los dos del Partido Aragonés. El actual presidente, el socialista

Manuel Rando, ha dicho que "por supuesto que me gustaría repetir en el cargo, aunque no me corresponde a mí negociar esa circunstancia".

Y el tercero en discordia es el Partido Aragonés, cuyo secretario general, Alberto Izquierdo, que ha ostentado la vicepresidencia de la institución estos últimos cuatro años, considera que su papel simplemente consiste en "esperar que se dirijan a nosotros e intentar conseguir un gobierno moderado".