"El PP no es el causante de la ruptura del pacto con Vox en el Ayuntamiento"

La alcaldesa Lorena Orduna se ha mostrado tajante y dice que el PP no es el causante de la ruptura del pacto con Vox. Orduna, que reconoce que la situación en el Ayuntamiento es complicada, apunta que desde el PP siempre ha tenido afán de comunicación, integración y colaboración. Ha recordado que los presupuestos municipales contaron con el apoyo de Vox gracias que el PP se plegó a la cancelación de Periferias o a la disminución de la partida de cooperación al desarrollo. Sin embargo, la cuerda se tensó todavía más el pasado enero cuando el portavoz de Vox José Luis Rubió tomó la decisión de abandonar una reunión con el PP. A pesar de todo, para Orduna esa ruptura no se había materializado ya que albergaban la esperanza de recuperar las relaciones personales por el bien de la ciudad.

Sin embargo, para el portavoz de Vox, José Luis Rubió, la falta de voluntad, de lealtad y de complicidad del PP es lo que está llevando al límite los acuerdos de ambas formaciones no solo en Huesca sino también en Aragón. Entre los incumplimientos que enumera están que Vox tuviera representación en Grhusa y en la mesa de contratación o negociar el destino de los remanentes de 2024.

La alcaldesa asegura que esos matices no aparecen en las actas de las reuniones y además añade que hay planteamientos que resultan inviables técnicamente. No obstante, y a pesar de las tiranteces entre ambas formaciones, la alcaldesa confía en seguir gobernando y no descarta otros acuerdos. También se ha mostrado crítica con el afán de protagonismo de Vox y considera que hay que dejar de fijar el foco y hablar de Huesca y de los problemas reales de los oscenses.