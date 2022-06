Cataluña presentará una candidatura en solitario sin esperar la respuesta del COE

Cataluña ha dado carpetazo a la candidatura conjunta de los Juegos de Invierno de 2030, ante la pasividad del Comité Olímpico Español, quien guarda silencio desde hace una semana. La consejera de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Laura Vilagrà, ha anunciado que han llegado a un punto de no retorno en las negociaciones con Aragón y que va a encargar una propuesta de candidatura, sólo catalana, ya que consideran que tienen opciones de ganar.

Vilagrà ha vuelto a acusar al Gobierno aragonés de anticatalanismo y considera que esas críticas del presidente, Javier Lambán, a la Generalitat tienen que ver con la cercanía de las elecciones autonómicas. Además, ha dado a entender que cuentan con el visto bueno del COI a la hora de presentar la candidatura en solitario.

Lambán deja clara su opinión a la candidatura catalana

Ante este anuncio de la Generalitat de Cataluña, el presidente Lambán ha dejado claro que se opondrán a esa candidatura olímpica en solitario porque rompe con un proyecto de España y del Pirineo. El responsable de la Comunidad Autónoma está convencido de que se abrirá una crisis territorial muy grave y de importantes consecuencias.

Lambán ha rechazado las acusaciones de anticatalanista y asegura que sólo está poniendo en duda la labor de los que perjudican a esa Comunidad Autónoma. Sobre la reunión que solicitó al presidente, Pedro Sánchez, para hablar de la candidatura olímpica y que no ha llegado a celebrarse, Lambán ha recurrido a la ironía. "Como llevo un rato pensando en lo que tenía que decir, he pensado también lo que no tenía que decir", ha señalado.