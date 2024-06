El cambio climático favorece a que cada vez haya más insectos

LEER MÁS Las chinches, una plaga difícil de erradicar

Las polillas están siendo protagonistas en diversos puntos de España. En Aragón todavía no hay grandes cantidades, pero si en ciudades como Madrid. Jorge Galván, director general de la Asociación Nacional de Control de Plagas (ANECPLA) explica que este tipo de polilla es autóctona por lo que está presente todos los años, lo que ha variado son los factores que hacen que se vean más este año.

Uno de los principales factores en los que hace hincapié Galván es el cambio climático que provoca una bonanza de temperatura que favorece a que haya más insectos. Hay algunas especies, como es el caso de las polillas, que solo viven y se desarrollan si la temperatura es la adecuada y, por el cambio climático lo es, se acelera su ciclo biológico y se reproduce más veces al año.

Los repuntes de ejemplares pueden darse, además de las condiciones meteorológicas, los hábitos migratorios de estas polillas. El director de ANECPLA explica que en el caso de este año se ha podido dar una mezcla de todos estos factores. Pero incide en que no son peligrosas, ya que no trasmiten enfermedades, sí que puede causar efectos psicológicos en personas que les tienen aversión.

La pregunta clave es, ¿en qué momento podemos hablar de plaga? Para Jorge Galván, depende de la situación, por ejemplo, en un hospital una cucaracha ya se puede considerar plaga porque no debe haber ninguna. Explica que la definición oficial es que se considera que hay una plaga cuando el número de ejemplares “supera el umbral de tolerancia del medio”. Si se puede absorber el número, no se considera como tal. Y en este caso, aunque haya un alto número de ejemplares, no causan un claro perjuicio, por lo que no se trata como plaga.