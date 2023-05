Cambiar Sabiñánigo tiene la llave de la gobernabilidad en Sabiñánigo

El candidato popular Pepe Cebollero, primera vez que se presentaba a unas elecciones, ha obtenido 6 concejales y 1.654 votos. Por poco no ha obtenido mayoría absoluta. Por su parte, el PSOE de Berta Fernández ha bajado de los 7 a los 5 concejales.

Cambiar Sabiñánigo, que suma un edil y logra dos, será decisivo en la gobernabilidad del Ayuntamiento de Sabiñánigo. No obstante, su portavoz Javier Sadornil ve “complicado” un pacto por el momento tanto con el PSOE, por falta de confianza, como con el PP por la incompatibilidad en el programa. "Entendiendo que el PSOE debería defender un programa afín a su ideología, y por lo tanto próximo al nuestro, sería sencillo, pero ocho años conviviendo con el gobierno del PSOE hemos comprobado que no hacían aquello que esperábamos, incluso hemos sido en algunas ocasiones engañados porque había promesas que se nos hacían y luego se incumplían", asegura en Más de Uno Sabiñánigo. Eso supone que algo que podía "ser natural" no "sea fácil ahora mismo", porque Sadornil dijo en su momento que lo importante eran dos cuestiones, el programa y la confianza, "y lo segundo no lo han conseguido estos años", añade.

Por otro lado, pactar con el PP "supone compartir una visión municipal que a día de hoy no se da, otra cosa es que hablando con Pepe Cebollero podamos ver la posibilidad de que parte de lo que planteamos se pueda desarrollar y se genere una confianza, pero no parece tampoco muy fácil".

El candidato del PP se mostraba contento con el "resultado histórico" obtenido en las elecciones locales y no descarta poder pactar con Cambiar Sabiñánigo. Por su parte, Berta Fernández ha dicho que "seguiremos luchando y peleando por Sabiñánigo porque creemos que es lo que necesitamos y ahí estaremos para no defraudar a los votantes. Tampoco descarta un pacto con Cambiar Sabiñánigo para mantener la alcaldía.