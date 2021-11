El brote del Provincial dispara los ingresos en San Jorge

El brote de covid en el Hospital Provincial alcanza ya los 25 casos y ha provocado el traslado de 11 pacientes de este hospital al San Jorge. Debido a esta situación el centro hospitalario oscense ya atiende a 44 pacientes, y ha pasado a ser el hospital con más ocupación de pacientes covid en Aragón, por delante del Clínico y del Miguel Servet, con 35 y 34 ingresados respectivamente.

Manuel Muñoz portavoz del sindicato médico CEMS reconoce no obstante que la situación en el Hospital San Jorge no es tan grave como la que se vivió por estas fechas el año pasado. Eso sí pide no nos relajemos y advierte que el pasaporte covid "no da carta blanca" y hay que seguir extremando y cumpliendo todas las medidas sanitarias.

Por lo demás, los datos siguen al alza en la provincia. Hoy se han notificado 134 casos positivos en el Alto Aragón, 61 de ellos en Huesca capital. El centro de salud Pirineos de Huesca ha reportado 25 positivos, Santo Grial 21, Perpetuo Socorro 15 y otros 6 Huesca Rural. Jaca y Fraga, notifican 15 casos en cada una de las zonas básicas de salud. Además, Barbastro ha notificado nueve casos. Hay seis en Monzón urbana y Sabiñánigo; cuatro en Biescas y Albalate de Cinca; tres en Binéfar, y un caso en Tamarite de Litera, Grañén, Almudévar y Graus.