Azcón no confirma si optará a presidir el PP aragonés

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, no confirma si presentará su candidatura para presidir el PP aragonés, tras la decisión de Luis María Beamonte de no repetir en el cargo. Azcón cree que cualquier decisión al respecto debe darse antes a conocer primero a los afiliados, y por eso, se remite a la reunión de la ejecutiva del PP con la que mañana arrancarán los preparativos del congreso de los días 18 y 19 de diciembre.

Preguntado sobre si podría sacar tiempo para compatibilizar la alcaldía con el cargo orgánico al frente de los “populares” aragoneses, Azcón ha destacado su capacidad de trabajo. “Aprovecho las 24 horas del día los siete días de la semana”, ha dicho, “y se me puede juzgar por muchas cosas pero no por la entrega. Pero me gustan los retos y estoy entrenado. Cuando sales a correr, tienes que estar entrenado”.

Azcón ha agradecido a Beamonte su “generosidad” y su trabajo por el partido. Recuerda que con él como presidente regional, el PP alcanzó la alcaldía de la capital.

De cara al proceso que se inicia, Azcón augura un relevo “tranquilo” al frente de la dirección del partido en el que se escucharán muchas voces. Asegura que ningún otro cargo podría hacerle más ilusión que ser alcalde de Zaragoza.

REACCIONES

De momento, en el Partido Popular hay cierta cautela hasta conocer oficialmente si Azcón da un paso para tomar las riendas de esa formación política. Por ejemplo, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, prefiere ensalzar la figura del actual presidente, Luis María Beamonte.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha criticado la decisión del alcalde, Jorge Azcón, que previsiblemente anunciará mañana su candidatura para presidir el Partido Popular de Aragón. Ranera cree que aspira a ser presidente de la Comunidad y por eso, "ya no muestra ningún interés por los zaragozanos".

SANTIAGO LAPUENTE

El alcalde Azcón ha hecho esas declaraciones en un acto en el que se ha informado de los avances de la reforma de la calle Santiago Lapuente, que terminarán próximamente, tras casi siete meses de obras y 255.000 euros de inversión. Además de sustituir las redes de saneamiento, se han instalado 24 árboles y se ha mejorado la iluminación. La calle pasará a ser de prioridad peatonal, con plataforma única y accesible para personas con discapacidad visual.

Se han instalado parterres y proyectado un trazado de calzada sinuoso para pacificar el tráfico. Es la primera reforma integral que inaugura el gobierno PP-Ciudadanos.

AVENIDA CATALUÑA

En esa misma convocatoria el Gobierno de Zaragoza aprobará el viernes el proyecto de la reforma de Avenida Cataluña, lo que permitirá sacarlo a información pública. Se espera que las obras puedan empezar en 2022, y por eso, el presupuesto del próximo año incluirá partidas para esta reforma ampliamente demandada.