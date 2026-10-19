Arranca en Zaragoza la Semana de la soledad no deseada

Los cinco cafés solidarios contarán con la participación de voluntarios y profesionales del Hospital San Juan de Dios. El primero de ellos ha tenido lugar esta mañana, de 9 a 13 horas, en el Paseo Cuéllar. En el mismo horario, se celebrarán el martes en la Plaza Reina Sofía, miércoles en la plaza de La Seo, jueves en avenida Gómez de Avellaneda 55, y por último el viernes en la Plaza San Francisco.

La directora del Hospital San Juan de Dios, Berta Sáez, ha destacado que "la soledad no deseada no significa únicamente no estar sólo, sino sentirse sin vínculos ni bienestar emocional". Además de contar con la participación del voluntariado y de profesionales del hospital, en los cafés solidarios también participan centros educativos de la ciudad que se suman a la iniciativa para fomentar la empatía y la solidaridad entre los más jóvenes.

Esta iniciativa forma parte de la la labor continuada que llevan a cabo la Obra Social y el voluntariado del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, que el pasado año contó con 121 personas voluntarias, que dedicaron 22.171 horas a sus actividades y a desarrollar 16 programas sociales, con 3.758 personas beneficiarias directas de la Obra Social.