Arranca en Zaragoza la gira 90's Live con música disco en formato sinfónico

La orquesta sinfónica Philharmonic Fusion, dirigida por Nikoleta Popova interpretará a partir de las 21:30 del sábado en el Auditorio de Zaragoza algunos de los temas inmortales que sonaron en pistas de baile durante la década de los 90, como Children o The Rythm of the night.

Esta propuesta musical, que fusiona la música electrónica y la sinfónica es absolutamente inédita. Por eso, el director musical del espectáculo, Richi Martínez, asegura que los arreglos para hacer posible la idea han sido un desafío muy difícil de llevar a cabo y ha supuesto muchas horas de trabajo para materializar la fusión.

Además, de instrumentos propios de una orquesta sinfónica, el espectáculo cuenta con la guitarra de José Luis Arrazola, el bajo de Satur Rodríguez (BVocal), voces como las de Alicia Romero o Alex Aldea y una DJ. No faltará la escenografía que acompañó a esta música legendaria, con los juegos de luces y cañones de humo de la época.