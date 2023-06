Archivada la causa por agresión sexual contra Carlos Aranda

La Audiencia Provincial de Teruel ha archivado la causa abierta contra el ex concejal del ayuntamiento de Teruel, Carlos Aranda, acusado de un delito de agresión sexual.

El auto explica que ante los cambios en las declaraciones que realizó el denunciante entre la sede policial y la judicial, y tras constatar que no hubo conducta agresiva por parte del acusado, ni engaño, y que el perjudicado no manifestó que no consentía el contacto, ni con gestos ni con palabras, la Audiencia Provincial dicta que no se constata la existencia de indicios racionales de criminalidad en la conducta del investigado "como para abrir la fase de juicio y por ello acuerdan el sobreseimiento provisional de la causa".

Carlos Aranda renunció el pasado 22 de marzo a su acta de concejal por Ciudadanos.