Los economistas prevén un 2023 estable

El Colegio de Economistas de Aragón cree que, aunque en 2022 ya se ha superado el pico de la inflación, el IPC subyacente seguirá aumentando en 2023. Aunque no hacen una previsión oficial de crecimiento, José María García, miembro de la junta del Colegio, estima que el PIB crecerá en torno al 1% en Aragón. Los primeros trimestres serán más flojos y la situación irá mejorando a lo largo del año. Lo ha explicado en una rueda de prensa junto al decano del colegio, Javier Nieto.

En el ámbito macroeconómico, a la espera de lo que suceda por ejemplo con los precios del gas, la situación económica se mantendrá estable gracias a que, por primera vez en un contexto global de crisis, en España el mercado laboral está menos deteriorado que en el resto de los países de la unión y los precios han subido menos. Eso dará una ventaja competitiva a la exportación.

Mercado laboral

También prevén estabilidad en el mercado laboral. García recuerda que, pese a que la tasa de paro ha bajado en Aragón, los datos no se pueden comparar con los de antes de la pandemia debido a los cambios introducidos en la reforma laboral, ya que por ejemplo los fijos discontinuos que no trabajan no contabilizan. Además, se ha reducido la población activa.

Creen además que la subida del SMI ha tenido impacto en sectores como el del empleo doméstico, en el que trabajan ahora menos personas según las cifras. Lo contrario ha sucedido en el de los espectáculos, donde atribuyen el aumento de afiliaciones y de la regularización, entre otros factores, al intento de acceder a ayudas públicas.

Pese a que algunos expertos apuestan por considerar que el pleno empleo se alcanza con una tasa de paro del 7%, García lo sigue situando en el 5%.