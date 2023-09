Aprender a escuchar Zaragoza a través de Paseos Sonoros

LEER MÁS Un minuto de silencio para concienciar contra el ruido

Cada ciudad, cada pueblo, cada rincón suena de una forma diferente, pero no somos conscientes de ellos porque no nos paramos a escuchar. Solemos oír, pero no escuchar y percibir todos los matices que hay en un paseo normal, aunque sea de casa al trabajo. Para Chuse Fernández, de Resonar y creador de los Paseos Sonoros, el sonido es como una marca de agua que identifica a un lugar.

Unos sonidos que además cambian y también mueren como el ejemplo del glaciar del Aneto. Chuse recuerda cómo ese sonido que se produce al pisar el hielo o el crujir de este elemento va a desaparecer en unos años porque igual que se muere el Aneto, se muere su sonido, su voz. Y en diez años, el sonido que se pueda escuchar será muy diferente al de hoy en día.

De la mano de Etopia Centro de Arte y Tecnología se ha programado una serie de Paseos Sonoros. El primero se realizó en julio con motivo del Día de la Escucha, el siguiente será el 30 de septiembre (Día del Podcast) y le seguirán dos mas en febrero y noviembre de 2024. Estos paseos consisten en pasear, en este caso, por el barrio de las Delicias y registrar todos los sonidos para después hacer una escucha.

Esa escucha consciente ofrece matices como los diferentes acentos de las personas que pasean por la calle, la contaminación acústica, la vida de barrio con la apertura de comercios, el trajín en un mercado o los paseos silenciosos de los mayores. Sonidos que también evocan imágenes.