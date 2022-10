Ángel Martín: "el libro existe porque yo no lo encontré"

Ángel Martín ha estado este jueves en Más de Uno Huesca hablando de su libro, su brote psicótico vivido en 2017 y, en definitiva, de la salud mental. Reconoce que no esperaba la respuesta que está teniendo su libro, ni a nivel de lectores, alcanza ya la octava edición, ni a nivel de impacto en ellos. Han sido muchos los que se acercan para darle las gracias por ayudarles a entender lo que les está pasando o lo que está viviendo alguien cercano. Algo que satisface a Ángel ya que como nos ha contado, su libro existe porque él no lo encontró.

El mismo aboga por cuidar la salud mental propia pero también la de los demás y en este sentido, lamenta que hayamos normalizado el "estar mal" y minimicemos lo que le pueda pasar a nuestro entorno. Ángel aboga por cuidar de la salud mental para no "romperse" en algún momento y considera, como recoge su libro, que "si viviéramos eternamente, todos acabaríamos volviéndonos locos algún día". En este sentido, señala las pequeñas piedras que vamos metiendo en nuestra mochila de la vida que no nos hacen sentir bien, que una sola no pesa, pero cuando se acumulan corremos el riesgo de caer.

Ángel Martín estará este jueves, a las 19 horas en el salón de actos de Fundación Caja Rural presentando y firmando libros pero mañana viernes cambiará de registro para subirse al escenario del Teatro Olimpia, dentro del ciclo escénico de otoño Club Aplauso y Ciclo Huesca Humor, con su show en directo "103 Noches", a las 20 horas. Un monólogo fresco y de actualidad dónde la burla se centra en el duro confinamiento que pasó en soledad durante 103 noches.