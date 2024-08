La alcaldesa de Huesca apela al civismo y al sentido común para evitar incidentes en fiestas

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha pasado este lunes por los micrófonos de Más de Uno Huesca. A cuatro días del inicio de las fiestas de San Lorenzo, Orduna anima a los jóvenes oscenses a dar una buena imagen de la ciudad y se ha referido a los problemas que puede ocasionar el lanzamiento de vino y camisetas empapadas. Asimismo, Orduna ha llamado la atención sobre el mal uso de los carros de la compra que algunos peñistas utilizan para transportar su merienda a la plaza de toros.

Por otra parte, Orduna se ha mostrado satisfecha por la respuesta del público a los actos celebrados durante el prelaurentis y el inicio del pórtico Laurentino. Estas son las primeras fiestas con sello propio y aunque algunos han echado en falta mayor programación musical durante el prelaurentis, la alcaldesa apunta que ellos han apostado por la calidad y otros actos diferentes.

Orduna también ha explicado que, al no cumplir con todos los requisitos exigidos, este año que no se ha podido prorrogar el contrato Cruz Roja Huesca, de modo que la entidad que no podrá no realizará este año los dispositivos de riesgo previsible en los actos festivos de San Lorenzo, tal y como ha venido haciendo en las últimas cuatro décadas

Al margen de San Lorenzo, Orduna ha vuelto a referirse a las incontables incidencias que sufre la línea del AVE Huesca-Madrid, que esta misma mañana no ha podido salir a la hora prevista y ha tenido que ser sustituido por un tren regional que había que enlazar en Zaragoza con otro de Alta Velocidad. La alcaldesa insiste en que el Ministerio de Transporte, que dirige Oscar Puente, tiene que poner de su parte para dar solución a esas averías recurrentes.

Por otro lado, Orduna ha mostrado su confianza en poder hacer cambiar de opinión a la RFEF para lograr que Huesca sea subsede del mundial de Fútbol de 2030. De momento, desde el Ayuntamiento de Huesca, ya han pedido el amparo de la FIFA.