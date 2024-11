Aínsa acoge la Asamblea Nacional de los Pueblos Más Bonitos de España

Aínsa acoge desde hoy y hasta el domingo la XII Asamblea Nacional de los Pueblos Más Bonitos de España. Un evento que reúne a más de 70 delegaciones municipales, con sus alcaldes a la cabeza junto a autoridades regionales y provinciales. Enrique Pueyo, alcalde de Aínsa ha señalado que será "una asamblea histórica", que dejará un "impacto económico en el territorio de 80.000 euros". Además, apunta Pueyo, "es la primera asamblea nacional de la red que se celebra en Aragón y también la primera vez que se hace de forma conjunta con tres localidades como anfitrionas, Aínsa, Alquézar y Roda de Isábena, que comparten junto a Ansó el título de Pueblos Más Bonitos de España en la provincia de Huesca"

En esta ocasión no ha quedado más remedio que dejar fuera de la celebración a Ansó pero por una cuestión de logística, ha indicado Pueyo, ya que la distancia que hay para llegar al municipio jacetano hacía difícil visitarlo, no obstante, la localidad ansotana también estará presente durante esto días, han señalado tanto el alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo, como la alcaldesa de Alquézar Ana Blasco y el de Roda de Isábena, Joaquín Montanuy. Enrique Pueyo asegura que pertenecer a esta asociación supone un foco de atracción no solo para los propios pueblos sino para el resto del territorio

La Asamblea Nacional genera siempre gran expectación puesto que en ella se desvelarán los nombres de los nuevos municipios que pasarán a formar parte de esta red que busca promocionar y difundir el patrimonio cultural, nacional y rural de los pequeños municipios. Entre las cuatro localidades de la provincia pertenecientes a la asociación (Aínsa, Alquézar, Roda de Isábena y Ansó) han logrado sumar más de 350.000 visitantes según los datos de sus respectivas Oficinas de Turismo. En los últimos diez años en Aínsa, han logrado duplicar el número de visitantes, ha destacado Pueyo.