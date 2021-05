El 70% de los pacientes covid ingresados proceden del brote de Jaca

El brote de coronavirus en la zona de salud de Jaca está detrás del 70% de los pacientes ingresados actualmente en San Jorge por coronavirus. Pacientes con un perfil diferente al de otras olas ya que son más jóvenes, todos ellos menores de 60 años. Así lo ha confirmado Iñigo Royo, director del hospital Universitario San Jorge de Huesca, en la entrevista concendida a Más de Uno Huesca.

En estos momentos hay 16 pacientes ingresados, 10 en planta y 6 en la UCI, unidad que el Departamento de Sanidad ha ampliado hasta 11 camas. Así, el espacio que antes de la pandemia era para UCI normal queda reservado para esta patología y la UCI "limpia", para el resto de dolencias, se traslada a la zona de acogida de quirófano. Una forma de garantizar la separación de los pacientes covid con los de otras patologías. Una media preventiva que, de momento, no afecta al normal funcionamiento del centro.

Royo ha querido incidir en los beneficios que está demostrando la vacunación ya que han dejado de ingresar pacientes de más de 75 años con patología covid. Como el resto de responsables sanitarios, ha incidido en no bajar la guardia ni estando vacunado porque, recuerda, la eficacia no está garantizada al 100% y habrá que seguir siendo precavidos hasta alcanzar la inmunidad de rebaño. Asimismo, ha indicado que comprende la flexibilización de algunas medidas pero no niega la inquietud que genera la apertura de Aragón.