La Quebrantahuesos congregará a 5.500 ciclistas en Sabiñánigo

Ya está todo preparado en Sabiñánigo para la celebración de la XXXI edición de la Marcha Cicloturista Quebrantahuesos. 5.500 ciclistas, 1.200 de la Treparrisco y 4.300 de la Quebrantahuesos, han decidido seguir adelante con la prueba, después de que tuviera que posponerse en junio por la ola de calor. No obstante, es una cifra importante, tal y como apuntan desde la organización, que se corresponde con la de la pasada edición, que también tuvo lugar en el mes de septiembre.

Pese a esa disminución del 50% en la cifra de inscritos, se mantiene el operativo de seguridad previsto para junio, ya que “la seguridad es lo más importante”, explica Enrique Ascaso, vicepresidente del Club Ciclista Edelweiss, organizador de la prueba junto a Octagón. En este sentido, más de 200 agentes de la Guardia Civil velarán por la seguridad vial y ciudadana desde hoy viernes y hasta que finalice este evento deportivo.

Los primeros ciclistas ya han comenzado a llegar a la capital serrablesa para recoger sus dorsales en la zona expo ubicada en Pirenarium, y esta tarde a las 19.00 se celebrará el homenaje de la marcha, en esta ocasión al ex futbolista Juan Carlos Unzue. Desde principios de esta semana se ha estado mirando al cielo, ya que las previsiones no eran muy halagüeñas de cara al fin de semana, pero han mejorado bastante, ya que para mañana sábado no se prevé lluvia en Sabiñánigo.