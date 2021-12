Dos guardias civiles se lanzan a una balsa helada para salvar a un perro de morir ahogado

Dos agentes de la Guardia Civil del puesto de Canfranc, en Huesca, se han lanzado a agua helada de una balsa de Badaguás (Jaca) para rescatar a un perro que se había quedado atrapado en el agua.

El animal se encontraba paseando con su dueña por la zona cuando se ha alejado de ella y se ha adentrado en el embalse pero, bajo sus patas, se ha quebrado la capa de hielo que lo cubría. La mascota ha quedado en medio de bloques de hielo, lo que ha impedido que nadase hasta la orilla.

La dueña había tratado infructuosamente de recuperar a su perro, que en ese momento aullaba por el frío y el cansancio y que no podía ir hacia la mujer, que lo llamaba tratando de guiarle, porque estaba bloqueado.

La intervención de los agentes de la Guardia Civil

Hacia las once de la mañana se ha recibido en el puesto de Jaca la llamada de un particular avisando de lo que ocurría. Hasta allí se han desplazado los dos guardias de una patrulla de Canfranc que no han dudado en desvestirse para arrojarse a la balsa y llegar hasta el animal.

El primer agente llevaba una rama de árbol para ir rompiendo el hielo según nadaba hacia el perro, que estaba a unos 10 metros de distancia del borde del estanque, dando vueltas y tratando de localizar un espacio para salir, sin resultado.

Una vez que ha llegado hasta él, el guardia ha apartado las placas de hielo y la mascota, un Golden Retriever, ha podido nadar hacia el compañero, que se había quedado detrás para recogerlo y ayudarlo a alcanzar la orilla, donde le esperaba su dueña.

Según han indicado fuentes de la Benemérita, el perro estaba nervioso y agotado por el esfuerzo.

El mensaje de JUCIL

La Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL), ha difundido el vídeo en redes sociales como muestra de reconocimiento al coraje y la entrega de los dos agentes.