La hostelería carga contra las nuevas restricciones: "Nos han abandonado a nuestra suerte con cero compensaciones"

La entrada en vigor de la Fase 3 Agravada supone un nuevo paso atrás en la actividad del sector hostelero. Desde la Asociación de Cafés y Bares lamentan volver a ser señalados y que su actividad sea objeto de unas restricciones que vuelve a llevar la indignación al sector: "todo indica que el problema de los rebrotes tiene su origen en las reuniones y concentraciones privadas con motivo de las fiestas navideñas", explica el gerente de la asociación, Luis Femia.

Femia considera, además, que se ha aprovechado para "colar la prohibición de fumar en las terrazas, aunque no se sepa si tiene que ver o no con el covid", una medida que ha caído especialmente mal en bares y restaurantes. El gerente de la asociación recuerda que son ya diez meses de restricciones, en muchos casos con un nivel de gasto del 100 por cien y con "un futuro muy incierto, a pesar de las vacunas", y vaticina que "si las cosas no cambian, tendremos que ver todavía mucha destrucción de negocio y puestos de trabajo".

Luis Femia ha dirigido sus críticas directamente al presidente aragonés, Javier Lambán, tras declarar que el nivel de ayudas al sector hostelero ha sido "considerable". Femia subraya que esas ayudas han supuesto un 0,17% en relación al presupuesto autonómico "para un sector que aporta un 8% del P.I.B. aragonés".