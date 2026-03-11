Tertulia dedicada a uno de los pilares silenciosos del futuro de nuestras cofradías: las secciones infantiles. Porque ahí es donde muchos niños dan su primer redoble, pero también donde empiezan a entender qué significa realmente ser cofrade. Para hablar de cómo se forma a los más pequeños, de los retos de enseñarles y de cómo mantener viva esa ilusión con el paso de los años, nos acompañan tres personas muy implicadas en esta tarea: Nuria Casabona, Ana Royo y Lucía Nadal. Con ellas vamos a asomarnos al lugar donde empieza todo.