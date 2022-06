Nano Modrego: "Dejar al Colo-Colo Zaragoza en lo más alto sería la mejor manera de retirarme"

En el último RadioEstadio Aragón de la temporada contamos con Nano Modrego después de anunciar su renovación con el Full Energía Colo-Colo Zaragoza. "Competir una temporada más, a parte de la siguiente, sería aventurarse mucho, pero tampoco me quiero atrever a decirlo mucho", apuntó.

En la que parece que va a ser su última temporada en el fútbol sala, Modrego tiene un sueño: "Sería la mejor manera de retirarme decir que me he retirado dejando al equipo en lo más alto, ojalá". Uno de los motivos que le han llevado a seguir jugando está "la cabeza" y sobre todo "la insistencia del entrenador" porque "cuando vea que juego una rotación por parte o que no soy importante lo dejaré". Y tiene claro que "mientras que vea que puedo dar y que puedo ayudar al equipo, adelante".

Además, la temporada 22/23 contará con el aliciente del derbi zaragozano contra el que fue su equipo durante tanto tiempo, el Sala10. "Es otro aliciente más para querer continuar, el hecho de enfrentarme al Sala10 en la misma categoría algo que no había pasado nunca, tengo muchas ganas positivas".