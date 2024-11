S.D. Huesca - Real Zaragoza: así llegan los equipos al derbi aragonés

Un choque entre Sociedad Deportiva Huesca y Real Zaragoza no es, en la última década, un partido cualquiera. Este sábado a partir de las 18.30 horas, con El Alcoraz como escenario, ambas escuadras miden sus momentos de forma en lo que está siendo un primer tercio de temporada altamente positivo para las dos. En la capital altoaragonesa no se hablaba de objetivos más allá de la permanencia, pero el arranque está siendo sobresaliente si el listón está en 50 puntos. Mientras, las miras eran más altas en el caso del Real Zaragoza, pero el propio entrenador ha reconocido en más de una ocasión que no tenían la certeza de vivir entre los seis primeros clasificados de manera permanente.

En cuanto al presente más inmediato, los locales en este caso vienen de "descansar" en este pasado fin de semana. Entre comillas porque el motivo era más que evidente al suspenderse el encuentro por el trágico paso de la DANA por la Comunidad Valenciana, ya que los de Antonio Hidalgo tenían que disputar su encuentro en terreno del Eldense. Sí lo hizo el Real Zaragoza, que se quitó de encima una mochila cargada de piedras tras caer de manera consecutiva en el Estadio Municipal de La Romareda frente al Racing, Almería y Castellón.

En lo que va de temporada, la Sociedad Deportiva Huesca ha ganado tres partidos en El Alcoraz, empatado dos, y perdido uno, siendo el octavo mejor local de LaLiga Hypermotion. Eso sí, con un partido menos que el furgón de equipos que va por delante. Por su parte, el Real Zaragoza es el segundo mejor equipo lejos de su estadio de la categoría, con cuatro victorias, un empate y dos derrotas. Sólo el Racing de Santander, que ha ganado todos sus partidos, es más peligroso como foráneo.

Al choque, los de Víctor Fernández llegan con la dura baja de Bernardo Vital, que veía la quinta amarilla ante el Granada y por tanto acarrea suspensión. Jair Amador o Enrique Clemente, ya que Kosa está lesionado, acompañarán a Lluís López en el centro de la zaga. Tampoco estará, por ejemplo, Mario Soberón, pichichi con seis goles. Mientras, en la primera sesión de la semana, Antonio Hidalgo sólo acusó las bajas de Dani Jiménez y Hugo Vallejo.