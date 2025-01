Arranca la aventura de Miguel Ángel Ramírez en el Real Zaragoza con un ojo puesto en el mercado

LEER MÁS Marí y Azón, dos opciones para la delantera del Real Zaragoza sin Soberón

Dicen que año nuevo es sinónimo de vida nueva, pero en el Real Zaragoza no están excesivamente acostumbrados a que el refranero popular sea amable con ellos. El final de 2024 traía consigo la dimisión de Víctor Fernández, una victoria con David Navarro en el banquillo, y 2025 lleva bajo el brazo otro entrenador, el enésimo de esta etapa en LaLiga Hypermotion, con un reto mayúsculo. Es Miguel Ángel Ramírez el que se estrenará como director en partido oficial desde el banquillo, en un choque más que complicado en el Martínez Valero de Elche.

Como siempre que aterriza en un club un nuevo técnico las incógnitas se imponen a las certezas, al menos hasta que el balón eche a rodar. Ramírez está teniendo días de entrenamiento para conocer mejor a la plantilla, a los que formarán parte de su núcleo duro, y también por supuesto a quienes pueden ser prescindibles en esta segunda vuelta. Todo contando con que en tierras ilicitanas tendrá bajas de jugadores llamados a ser titulares como Samed Bazdar, Mario Soberón o Francho Serrano, aunque sí se ha incorporado al grupo tras días al margen Keidi Bare.

Ramírez está a tiempo de absolutamente todo con el Real Zaragoza, ya que iniciará la segunda vuelta a seis puntos del playoff de ascenso. Distancia importante, pero ni mucho menos definitiva con todavía 63 puntos en liza en esta segunda vuelta de la categoría de plata del fútbol español. Más lejos queda la zona baja, a la que nadie quiere mirar, pero cuya sombra siempre ensombrece a un buen ramillete de equipos hasta que alcanzan la teórica cifra que da la permanencia, los 50.

Todos estos ingredientes quedan mezclados en la coctelera con el mercado invernal de fichajes. Ahí emergen nombres para reforzar el equipo como Álex Forés, lesionado de gravedad pero ya recuperado tras anotar 16 goles en la pasada campaña, o César de la Hoz, que saldrá del Real Valladolid en los próximos días. En este caso cuenta con competencia importante como Real Oviedo y Sporting, mientras que por Forés parece partir en la "pole position" para su incorporación. Eso sí, no todo son entradas, ya que una salida suena por encima del resto con más fuerza. Iván Azón termina contrato el 30 de junio y apunta a que no renovará, por lo que el Real Zaragoza está obligado a intentar venderle ya si no quiere que se marche gratis, siendo el Como italiano, dirigido por Cesc Fábregas, el que cuenta con más opciones de pagar por su traspaso algo más de 1 millón de euros.