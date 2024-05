Sara Barquinero: "En momentos de angustia, la la literatura puede ayudar a encontrar el sentido"

“Una novela de novelas” y “novela de una generación”, así se describe a “Los Escorpiones”, la segunda obra de la zaragozana Sara Barquinero. Una novela en la que hay protagonistas e historias, en plural: Sara y Javier, Thomas, Manuel, suicidios, amor, relaciones a través de redes sociales, soledad, sectas… Pero de fondo, obsesiones, desasosiegos y necesidades que todos tenemos y que se ven plasmadas en estos escorpiones.

Sara Barquinero, explica que es todo un carrusel de emociones entre las que destaca el desasosiego, la depresión y cómo lleva a tomar decisiones equivocaciones, pero también hay emociones alegres. Son el reflejo también del título, la autora escogió los escorpiones porque le pareció evocador todo lo que significa, desde la leyenda que dice que es el único animal que se suicida cuando cree que va a sufrir dolor, hasta la constelación o lo oscuro con lo que se relaciona el horóscopo.

Esta novela le ha llevado a Barquinero diez años pensarla y cinco escribirla, una novela que le ha acompañado y que le ha permitido estar pegada a la realidad, ha sido una de las vías para reposar todas las ideas que le venían a la cabeza en la situación de depresión o angustia existencia que ella misma vivió, lo describe como terapéutico.

La literatura puede acompañar de una forma que otros procesos de la palabra no consigue cuando se está pasando por una situación de angustia, depresión o sentido de pérdida de la vida, como indica Sara Barquinero, hay ocasiones en las que por mucho que te den consejos no se les hace caso. Sin embargo, tener un libro que ofrece diferentes perspectivas puede ayudar a encontrara sentido a la vida. Es una herramienta más, no un sustituto de la ayuda profesional.

Proceso de escritura

En la novela se realiza un viaje en el tiempo desde los años 20 hasta la actualidad, pero también a través de diferentes lugares, desde grandes ciudades como Roma o Nueva York hasta pequeños municipios. Un viaje necesario en la teoría de la conspiración en la que se ven involucrados los protagonistas.

El proceso, como cuenta Sara Barquinero, ha sido muy interesante ya que le ha permitido indagar en la importancia de la República o Estado Libre de Fiume en la Roma de 1922 hasta el descubrir que en Internet hay páginas en las que se comparte cómo suicidarse con diferentes técnicas.