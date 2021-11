Más de uno Huesca (08:20) 26/11/2021

El centro de Salud Santo Grial realizó durante el día de ayer 100 PCR, a una por minuto. Mientras tanto en el hospital San Jorge han asumido alrededor de 20 pacientes procedentes del brote de del Hospital Provincial. Manuel Muñoz portavoz del sindicato médico CEMS reconoce no obstante que la situación no es tan grave como la que se vivió por estas fechas el año pasado. Eso sí pide no nos relajemos y advierte que el pasaporte covid no da carta blanca y hay que seguir extremando y cumpliendo todas las medidas sanitarias.