Más de Uno Huesca 03/11/2021

Este miércoles nos hemos interesado por la reapertura de los locales de las asociaciones de vecinos de Huesca después de que el Ayuntamiento les haya dado autorización para hacerlo, no será fácil ya que les falta personal y hay locales deteriorados. Y siguiendo con los barrios hemos hablado con la comisión de fiestas de Santo Domingo y San Martín que hoy ha comunicado que no podrán celebrar sus fiestas patronales previstas del 6 al 14 de noviembre porque no les da tiempo a organizarlas. Sí que desarrollarán algún pequeño acto cultural.

Miramos al arranque del Congreso de Periodismo Digital que se extenderá hasta el próximo viernes, les acercamos la Muestra de Realizadores Oscenses que regresa esta tarde tras el parón del año pasado y les proponemos sumarse a los cursos de pilates, espalda sana y acondicionamiento que se desarrollan en Ibercaja durante todo el curso escolar. Deportes con Justo Guisado mirando al empate de la SD Huesca, y noticias.