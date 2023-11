XXVII Feria de muestras de productos típicos y artesanales de El Pedroso

En horario ininterrumpido de 10:30 a 19:00, productos típicos de la Sierra Morena Sevillana e incluso de otras regiones, serán expuestos y comercializados en los 135 expositores que se situarán a lo largo del recorrido de la muestra, distribuidos por las calles pedroseñas, el Mercado de Abastos, el recinto ferial y el pabellón deportivo. Son muchas las experiencias vividas en El Pedroso desde la celebración de la primera muestra, en 1996, con el objetivo inicial de dar a conocer los recursos autóctonos de la zona, sus empresas y posibilidades turísticas, en las fechas del puente de diciembre, en el cual existen dos días festivos, durante los que la gente puede aprovechar para viajar y conocer la Sierra Morena de Sevilla y su Parque Natural. Con este bagaje y con el esfuerzo del Ayuntamiento se consigue organizar la Feria de Muestras haciendo una aportación municipal que supera los 180.000€. Como cada año, hay que dar las gracias especialmente a esos más dos millones de visitantes que vienen acudiendo multitudinariamente a esta localidad para proveerse de los productos típicos de la Navidad, incluso en los peores años de la crisis, por su fidelidad y por demostrar que la muestra pedroseña está firmemente consolidada en el calendario festivo y vital de la provincia. El espacio de exposición cuenta con los 1.200 metros cuadrados del pabellón municipal situado en el recinto ferial, en la parte superior del polideportivo, y que contiene 53 stands de diversa índole, encontrando artesanía y gastronomía. Los 1000 metros cuadrados de la Plaza de Abastos que acoge 29 puestos siendo estos exclusivamente productores de la Sierra Morena Sevillana. Los 1600 metros cuadrados del recinto ferial que acoge 38 stands de diversa índole, encontrando artesanía y gastronomía. Y los 2500 metros cuadrados que durante estos últimos añosse le dedica a zona de ocio, en la que pequeños y adultos pueden disfrutar de algunas experiencias donde poder disfrutar en general. Además encontraremos 15 puntos de venta situados a lo largo del recorrido de la muestra, donde podremos encontrar puestos de alimentación callejeros y artesanos de la localidad, que mostrarán en pequeños puestos sus artesanías. No hay que olvidar que durante el recorrido de la muestra, podrán hacer un descanso en los bares y restaurantes de la localidad, donde podrán degustar la gastronomía más casera y tradicional. El número de plazas de aparcamiento que se ponen a disposición de los visitantes, asciende a más de 3300, distribuidas entre el terraplén existente frente a la estación de Renfe, el gran solar frente a la Ermita de Ntra. Sra. del Espino, la gran explanada situada a 50 metros del recinto ferial y el terreno de la antigua fábrica de tapones, para que todo aquel visitante que se desplace hasta el municipio en su coche particular no tenga demasiados problemas a la hora de aparcar. Este Ayuntamiento cofinancia autobuses y trenes diarios especiales desde Sevilla que, unidos a la oferta diaria de trenes, ponen más de 3.000 plazas a disposición de los interesados en acudir a visitar la feria por estos medios. Reserva de plazas en el número de teléfono 619921432 RESUMEN Exposición gastronómica Se compone esencialmente de productos cinegéticos, embutidos, jamones y paletas, quesos de todos los tipos, aceites, miel, dulces, mantecados, anisados, mostos, guindas y licores, plantas aromáticas y de condimento, etc… Exposición de artesanía Entre otros productos podemos encontrar trabajos de alfarería, manualidades, bordados, trabajos en piel, artesanía en asta de venado, velas, pinturas, etc… Artesanos pedroseños A lo largo del recorrido de la feria podemos encontrar a los vecinos y vecinas que han querido enseñarnos sus trabajos artesanales como pinturas, manualidades, jabones, bisutería, bordados, cestería, etc… Casa Museo de costumbres antiguas Los visitantes podrán sumergirse en una antigua vivienda rural con costumbres de nuestra tierra, la decoración, los pequeños detalles, el olor a un buen “puchero” y la calidez de un hogar como lo vivían nuestros abuelos. Exposición de Arte “La mirada de Thea” Taller y saloncito de exposición. Espacio de equilibrio donde la artista plasma en sus figuras la visión propia del ser humano en general y de la mujer en particular. Taller R. Rodríguez Taller de cerámicas, artesanía y exposición. Zona de ocio Este espacio ofrece a pequeños y adultos algunas experiencias de ocio donde poder disfrutar en general, tales como saltar o realizar un recorrido de obstáculos. Exposición del patrimonio artístico y cultural de la hermandad del Stmo. Cristo de la Misericordia y Ntra. Sra. de los Dolores Exposición temporal, en la que se dará a conocer el patrimonio artístico y cultural de la hermandad así como las imágenes de sus Sagrados Titulares. Tendrá lugar en la ermita del Cristo de la Misericordia, que se encuentra ubicada en el emplazamiento del antiguo Hospital de la Misericordia. En esta exposición temporal podrán entrar en el corazón de la hermandad, así como la orfebrería, textiles y papel que se encuentra en el interior de la ermita, podemos apreciar entre otros bienes de carácter cultural; unas Reglas de la Santa Cofradía de la Veracruz que datan del 19 de octubre de 1727, las primeras reglas de la hermandad tras la refundación en julio de 1952, diversas sayas de la virgen; rostrillos y pañuelos de diferentes épocas, la cruz original del Santísimo Cristo de la Misericordia, así como otras muchas piezas de orfebrería. Aves rapaces Durante todos los días de la muestra habrá exposición y exhibiciones de aves rapaces en el polideportivo municipal de la mano de Gestiones Medioambientales del Sur, S.C.A., en la que diferentes tipos de aves tales como, búhos, lechuzas, cernícalos, halcones, águilas, buitres, etc. Y estarán expuestas en sus perchas. Las personas interesadas contarán con la ayuda de un experto que le ampliará los datos de las aves, como son el lugar de origen, las costumbres, la forma de caza, la cría… Así mismo se realizará una labor pedagógica con los niños para acercarlos a la naturaleza y que aprendan a amar y respetar a los animales. También se instruye a los visitantes acerca del comportamiento que ha de tener en caso de localizar un ave herida; la forma de proceder y aviso a las autoridades. En cuanto a la exhibición se hará un vuelo diario a las 16:30h, si no llueve ni hace viento, en el que ordenadamente y a la orden del cetrero tomarán vuelo, y realizarán algunas peripecias, incluso interactuarán con los asistentes. Rescate Canino La Unidad Canina de Rescate Alpesa, realizará dos exhibiciones diarias a las 12:30h y a las 15:30h en la entrada de la exposición del polideportivo municipal, donde sus perros adiestrados realizarán diferentes ejercicios. Esta asociación que colabora con las fuerzas de seguridad y que realiza su labor de forma altruista con el apoyo de estos animales ha preparado diversas actividades con las que buscan visibilizar la utilidad de los animales en este servicio, además de sensibilizar en la tenencia de perros. La Unidad Canina, está especializada en la búsqueda por rastro, así lo demuestra en la Exhibición de búsqueda de personas desaparecidas, escondidas en varios lugares. El objetivo de estas actividades es demostrar las habilidades de unión entre guía y perro en la búsqueda de personas desaparecidas gracias al entrenamiento previo. Dentro de cada especialidad, cada perro aprende a desempeñar misiones concretas. Rastrillo de Antigüedades ASNADIS Rastrillo de antigüedades organizado por la Asociación Sierra Norte de Atención al Discapacitado Psíquico, llevan funcionando desde el año 1996 y a lo largo de estos años siguen trabajando para la defensa y desarrollo de los intereses de las personas con Discapacidad Intelectual en la Sierra Morena de Sevilla. En este rastro se puede encontrar desde dulces caseros, hasta artesanías elaboradas a manos de los miembros de la asociación. Rutas por la localidad en tren neumático Para comodidad de los visitantes se ofrece el servicio de atravesar la localidad en tren turístico, los cuales recorrerán las calles del pueblo para acercar a los visitantes a las diferentes muestras que se encuentran por la población. Se disponen dos paradas con dos itinerarios con salida desde el Llano de la Estación y otra con salida desde el Paseo del Espino. Actuaciones callejeras Durante los cinco días de la muestra, podremos disfrutar de diferentes actuaciones callejeras tanto en horario de mañana como de tarde, con actuaciones teatrales, animaciones callejeras con malabares, e incluso batucadas musicales. Exposición 'Historietas sevillanas. Presente (pasado y futuro) del cómic en Sevilla' Exposición con una mirada al panorama actual de la ciudad, a través de las páginas de una treintena de artistas que han nacido o mantienen una estrecha vinculación con Sevilla. Con impresiones de gran formato de algunos dibujos y otras curiosidades, las obras se insertan en la sala de exposiciones en un original recorrido que forma parte de las actividades del Día del Cómic. Belén viviente Representación de escenas tradicionales de la Biblia con personas y animales como protagonistas. Organizado por la parroquia, y con donativo de 1€ a la entrada destinado a la pintura de la fachada de la iglesia. Belén parroquial En la Iglesia Ntra. Sra. de la Consolación disfrutaremos de la colocación del belén parroquial que cada año, los feligreses junto al párroco, colocan con mimo. Éste no solo permanecerá durante la feria sino que permanecerá hasta pasada las fiestas navideñas. Este año 2023 el belén parroquial de El Pedroso ha creado un montaje especial para conmemorar el centenario de la primera recreación por parte de San Francisco de Asís, pues se cumplen 800 años de la creación del primer Belén, que fue el primer pesebre en el pueblecito italiano de Creccio. Pequeño Museo de Torrejón Exposición de antigüedades de la mano de nuestro vecino Antonio Torrejón, donde visualizar cada artículo que se expone. En este pequeño museo te sumerges en un viaje en el tiempo. ORGANIZACIÓN DE 4 TIPOS DE VISITAS GUIADAS: - Visita a la iglesia de Consolación y patrimonio histórico-cultural Dentro de nuestra iglesia se puede contemplar la Capilla Sacramental del XVI. También se puede ver la imagen del Cristo del Buen Fin y su retablo, ambos del siglo XVI y como no, la figura de la Inmaculada, atribuida al escultor sevillano Martínez Montañés a principios del XVII. Las visitas se organizan desde el punto de información turística, junto al ayuntamiento. - Visita al MUSEO DE LA MINERIA Y LA HISTORIA DE LA ESCRITURA en el Centro de la Cultura Escuelas Nuevas En este edificio podemos encontrar el Museo dedicado a la historia minera pedroseña con la sala del ingeniero Elorza, donde podemos aprender la historia de la minería de este municipio sevillano. Otra de sus salas está dedicada a la historia de la escritura desde los comienzos. Dicha sala culmina con una colección inédita de todos los premios planeta, donada por la Fundación Lara. Es un edificio emblemático situado en el centro de la localidad y atribuido al arquitecto Aníbal González con diseños arquitectónicos tan conocidos como la plaza de España de Sevilla. Las visitas se organizan desde el punto de información turística, junto al ayuntamiento - Visita a las ermitas de la localidad Se puede realizar una ruta para visitar la ermita del Stmo. Cristo de la Misericordia y Ntra. Sra. de los Dolores y la ermita de la patrona de nuestro pueblo, Ntra. Sra. del Espino. Nuestro patrimonio religioso histórico-cultural atesora una riqueza extraordinaria incluyendo en esta visita la cruz del humilladero. Las visitas se organizan desde el punto de información turística, junto al ayuntamiento - Visita al campanario Visita guiada a la torre del campanario de la iglesia de Ntra. Sra. de la Consolación. Construida en piedra vista, que domina el paisaje, y resalta sobre los muros blancos que la soportan. Desde su campanario, se puede divisar unas maravillosas vistas del pueblo de El Pedroso y de su sierra. Visita organizada por la parroquia, y con donativo de 1€ a la entrada destinado a la pintura de la fachada de la iglesia.