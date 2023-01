La Universidad de Sevilla elaborará el informe sobre la ley de capitalidad

Así lo han acordado el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz; la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que han asistido a este primer encuentro en el que cada administración ha mostrado su voluntad de diálogo. En esta reunión se ha decidido que el Ministerio elabore un protocolo de funcionamiento de la mesa, cuyo borrador esperan que esté listo en el próximo encuentro, allá por febrero o marzo.

El alcalde de Sevilla ha destacado que cada una de las partes ha reconocido que existen esas singularidades, "que deberían estar recogidas en un texto normativo y ver qué alcance tiene todo eso y sus consecuencias jurídicas: eso es lo que determinará el estudio", ha añadido Muñoz. Asimismo, "hemos coincidido en cuanto a dar prioridad a las políticas dirigidas a zonas de transformación social de la ciudad".

Entre las singularidades, el regidor se ha referido a la capitalidad de Andalucía, "tal como recoge el Estatuto autonómico", el hecho de ser la tercera área metropolitana en el conjunto del país, y contar con seis de los quince barrios más pobres de España, entre otras cuestiones.

Muñoz también ha señalado en esta intervención conjunta, que ha tenido lugar en el Salón Colón del Ayuntamiento, que todo lo relativo al metro y a las infraestructuras de movilidad formarán parte de este foro de debate en aras a "poder pasar página de este déficit histórico".

De su lado, el consejero de la Presidencia ha valorado como "constructivo" este primer encuentro. "El diálogo operativo es la mejor manera de ofrecer resultados. Este es el modo de hacer política que nos reclaman los ciudadanos y la Junta se va a sumar al respecto",

Sanz ha destacado la cooperación, la coordinación y la colaboración, así como la lealtad institucional como aspectos necesarios en este tipo de reuniones.

Preguntado sobre si el reconocimiento de estas singularidades puede despertar recelos en otras provincias, el consejero de Presidencia ha pedido "prudencia" y esperar al citado estudio, "que determinará no solo qué consecuencias tendría esa ley sino su fórmula jurídica".

"Reconocer esa singularidad --el Estatuto ya define la capitalidad-- no quiere decir que no se atiendan necesidades de otros municipios. No es un tema excluyente", ha subrayado.

Esta mesa, que ya existe en capitales como Madrid y Barcelona, fue fruto de la última visita institucional del presidente autonómico al Consistorio hispalense, el pasado 4 de octubre, en la que ambas partes, Junta y Ayuntamiento, acordaron la constitución de un equipo de trabajo para analizar cuestiones como los planes integrales en los barrios de transformación social, la Ley de Capitalidad y la implantación de una tasa turística, entre otras.

APUESTA ESTATAL POR LA DESCENTRALIZACIÓN

La ministra ha apostado por la descentralización y ha reivindicado el papel de las ciudades en la toma de decisiones para que los ayuntamientos "no solo se limiten a ejecutar" las que proceden de otros gobiernos. "Es necesario, en una España multinivel, que ayuntamientos de grandes ciudades, como Sevilla, con influencia en su área metropolitana, participen en esa toma de decisiones".

"Sevilla es una fotografía nítida de modernidad y transformación. Lo fue hace 30 años con la Expo'92 y el AVE, y ahora con el sector aeroespacial y el metro, como transporte sostenible", ha añadido Rodríguez en declaraciones previas a este encuentro, al tiempo que ha destacado que estas reivindicaciones de Sevila "no son solo de su alcalde, sino de todo el Pleno municipal".