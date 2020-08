La Policía Nacional lanza la campaña de prevención de robos en viviendas y trasteros

PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DURANTE EL VERANO

Entre los consejos más importantes a tener en cuenta la Policía señala que "cuando vaya a salir del domicilio, no cierre sólo con el resbalón, cierre bien la puerta con llave, evitará que le puedan entrar más fácilmente". Además advierte "Sea prudente. No comente con desconocidos su marcha ni presuma por ahí del magnífico viaje que tiene previsto realizar, y por supuesto, no deje notas que indiquen cuándo va a volver".