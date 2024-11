Planes de ocio para los próximos días en Sevilla

DANI FERNANDEZ

Mañana sábado en el auditorio Cartuja Center Dani Fernández, ex de los auryn con su gira La Jauría y grandes temas como Todo Cambia, Me has invitado a bailar o Criminal, el cantante cuentan con impresionantes cifras desde que comenzó su carrera en solitario en el año 2016: siete Discos de Platino, más de 1,5 millones de oyentes mensuales y 320 millones de reproducciones acumuladas. a las 21 horas pero ya no quedan entradas

MONKEY WEEK

Mañana concluye la decimosexta edición del Monkey Week, con una programación diversa, en variosa escenarios emblemáticos como el Espacio Santa Clara, el Fun Club, el Bar Mutante, la Sala Holiday y la Sala Malandar, así como el Teatro Central, la Sala X, la Sala La2 y la Sala Even y la torre de don Fadrique. El cartel de este año incluye a grupos com Triángulo de Amor Bizarro, Alcalá Norte, Pony Bravo, Meridian Brothers, Yerai Cortés, Baiuca y Parquesvr entre otros. Y volvemos al cartuja center

LOS CHANCLAS

Alli están hoy los No me pises que llevo chanclas con un concierto especial de su gira «#AgroRock 2024» titulado «35 años con chanclas» con el que la banda de Los Palacios y Villafranca celebra su aniversario en el mundo de la música. En la actuación contarán con artistas invitados como Raimundo Amador, La Mari de Chambao, Pablo Carbonell y Astola y Ratón. Será a las 21:30 horas. Y justo al lado y para que vean lo difícil que es sobrevivir en este mundo de la música otro concierto de un grupo que no cumple 35 años… ni 40 ni siquiera medio siglo. Cumplen 60 años

LOS BRINCOS

Los brincos que igual no están ya para muchos brincos en concierto. Una actuación parte de su «Gira 60 aniversario» en la que el grupo madrileño formado en los años sesenta celebra sus seis décadas en el mundo de la música. La formación actual está liderada por Miguel Morales. Interpretarán algunos de sus grandes éxitos como «Lola», «Un sorbito de champagne», «Mejor» y «Flamenco».

MIRAR LAS ESTRELLAS

Mañana sábado para los amantes del cosmos una actividad de observación del cielo organizada por Astronomía Sevilla. La cita es en la Ctra. Ruta de la Plata N-630 (Guillena), sentido Las Pajanosas. De 17:30 a 22:00 horas, para disfrutar en familia, con amigos o incluso en solitario para explorar el universo a través de telescopios aportados por la asociación, escuchar explicaciones sobre orientación con las estrellas, o aprender a utilizar un equipo de observación La iniciativa es gratuita y no requiere reserva previa