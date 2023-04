Ribera: La única explicación para regularizar agua en Doñana es el "populismo local" del PP andaluz

La ministra Ribera no entiende que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla que tiene mayoría absoluta en el Parlamento, pacte con Vox "una cosa así" y concluye que "solamente puede explicarse por razones de populismo local". "No hay ninguna otra explicación lógica y a mí me parece que éste es un muy mal comportamiento desde el punto de vista de la responsabilidad política y la responsabilidad institucional", ha apostillado Ribera.

Además, la ministra opina que la Junta de Andalucía ha tenido un "mal cálculo" en el que esperaba que "saldría barato" trasladar la presión a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir cuando es un "engaño" hacia las personas que puedan tener preocupación por actividad económica pueden desarrollar en su zona. "Hay otras que son viables, pero esto, desde luego no lo es. Es muy difícil que pueda haber más agua y simultáneamente genera un ruido que es muy difícil de acallar", ha advertido.

Asimismo, ha recordado que Doñana "no es un sitio cualquiera" pues está en el centro de la atención de prácticamente todos los observadores internacionales de aves, aguas, de ecosistemas y existe una condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuya ejecución está siendo vigilada muy de cerca por parte de la Comisión Europea, por lo que no se puede "escapar" una amenaza de estas características que plantea una presión "absolutamente injusta para con los agricultores que sí tienen derechos de riego".

Por ello, ha insistido que lo último que necesita el entorno es incrementar amenazas, el riesgo y las hipotecas que representa introducir más factores, más presión o más expectativas que, incluso aunque no llegaran a materializarse representan una presión muy importante.

Así, ha hecho hincapié en que es "prácticamente imposible que pueda haber más usos de agua en esta zona.

Preguntada por la responsabilidad de anteriores gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía en la situación actual, para Ribera es una "excusa un poco tonta" utilizar 40 años porque ya no basta con decir que como durante mucho tiempo no se ha hecho lo que debía, ahora se puede hacer lo que de la gana. "Es muy pobre argumento y una falta de responsabilidad total", opina.

Por otro lado, ha advertido de los posibles perjuicios que puede conllevar un mal estado del Parque Nacional de Doñana en los mercados europeos, ya que terceros países, cadenas de distribución, consumidores y opinión pública en general, están vigilando "de cerca", lo que obliga a plantear las cosas de forma diferente.

En ese sentido, la vicepresidenta observa que es "muy triste" que se haya tenido que llegar a una condena para tomar conciencia de que no se puede incrementar sino rebajar las presiones en la zona y confía en el éxito que puede generar el Marco de Actuaciones para Doñana.