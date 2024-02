Plan de limpieza y mantenimiento en los colegios de Sevilla

Los resultados de una consulta hecha a todos los colegios públicos de Sevilla arrojan que estos centros suspenden con una nota de un 4 y medio la limpieza y con un 3,7 el mantenimiento.

Según un estudio realizado por el ayuntamiento, hace 12 años que no se pinta el interior de un colegio y 15, que no se le da una manita de pintura al exterior. Además, la mayoría de estos centros presentan riesgos en las infraestructuras, falta de higiene, pavimentos en mal estado o puertas y ventanas que no cierran bien.

Por todos estos y otros motivos, el alcalde José Luis Sanz ha anunciado una serie de medidas para mejorar el estado de los centros.

La primera de ellas pasa por una reorganización de áreas del Ayuntamiento, de modo que la conservación y mantenimiento de los centros escolares "dejará de ser competencia de Edificios Municipales y pasará a depender directamente de Educación, ya que la primera tiene 350 inmuebles municipales y es inasumible que los colegios estén atendidos como se merecen nuestros niños".

Otra de las medidas se refiere a la pintura. Así, se destinarán entre 100.000 y 150.000 euros por colegio. "Una campaña que se sacará por lotes para pintar, durante el verano, algunos centros escolares". Además, está previsto el "rediseño de aulas infantiles", que incluye aseos, patios y espacios de sombra. Respecto a las instalaciones de bioclimatización que instaló la Junta, "pero que debe mantener la Ayuntamiento", se están gestionando "los contratos pertinentes para ello".

El plan de choque de limpieza previsto por el Consistorio en los colegios contempla "tres cuadrillas móviles" dotadas de ocho peones de limpieza, dos oficiales, un capataz y un conductor destinados a la zona norte, sur y este. En total, veinticuatro peones, seis oficiales, tres capataces y tres conductores, contratados de lunes a sábado, por un periodo de seis meses "prorrogables por acumulación de tareas". Se trata de contrataciones "que saldrán de la Bolsa de Trabajo".

Asimismo, se ha firmado un contrato de maquinaria de limpieza por un importe de unos 49.000 euros, que incluye nueve unidades hidrolimpiadoras, pistolas de pulverización de alta presión y 40 sopladoras eléctricas.

La tercera medida es que, por primera vez, Urbanismo va a destinar diez millones de euros para mejoras en todos los colegios.

Según Sanz, estas las medidas pretenden que Sevilla "tenga unos colegios de primera; no de tercera" y que el objetivo es "que cuando acabe este mandato, los centros educativos hayan cambiado radicalmente el estado en el que se encuentran actualmente".

Este plan de choque se va a presentar en una reunión a las AMPAS de los 109 colegios públicos de Sevilla.