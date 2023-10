NASA International Space reúne este fin de semana en Sevilla a más de 90 personas en un 'hackathon'

Sevilla participa por primera vez en este 'hackathon', que será presentado a las 17,30 horas este viernes en la Ciudad del Conocimiento en Dos Hermanas, en un acto en el participarán Francisco Javier González, director general de Fomento del Emprendimiento y de la Formación Continua de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, y Daniel Escacena, director de Andalucía Emprende, según detalla la organización en una nota de prensa.

Asimismo, está previsto que asista Carmen Gil, teniente de alcalde y concejala delegada de Promoción Económica e Innovación; Iván de Cristobal y Adelina Grava, representantes de Nasa Space Apps Spain. La convocatoria de este año ha sido calificada de "éxito" y el número de participantes en dicho 'hackathon global de 48 horas', promovido por la NASA y respaldado por nueve agencias espaciales de todo el mundo "se ha triplicado respecto a la edición de 2022".

España participará junto a otros 180 países, aspirando a llegar al podio de los proyectos seleccionados por la NASA como ganadores de la edición 2023. Los 30 retos del hackathon y toda su dinámica se presentarán este viernes 6 de octubre en Sevilla en un evento que contará también con la participación de Marcus Watkins, 'NASA Representative for Overseas Space Operations and Communications', que se dirigirá a los participantes para explicarles la importancia de los proyectos que desarrolla NASA "no solo para la exploración del espacio sino para el cuidado de nuestro planeta".

Además, los astronautas españoles Sara García y Pablo Álvarez explicarán su experiencia y animarán a los participantes a aportar soluciones a los retos planteados que podrán ser útiles para la labor de la NASA o de la Agencia Espacial Europea. El objetivo es repetir el éxito de ediciones pasadas, donde equipos españoles se han erigido como finalistas y semifinalistas del 'hackathon'.