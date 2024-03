El campo bloqueará el Puerto de Sevilla el próximo 20 de marzo

Asaja, Coag, Upa y Cooperativas Agroalimentarias han convocado para el miércoles 20 de marzo una movilización en el Puerto de Sevilla donde pretenden bloquear el acceso.

La marcha comenzará a las 09.00h desde la glorieta "Avión Saeta" donde partirán a pie hasta las puertas del Puerto por lo que significa para la agricultura de la provincia.

En el último año han entrado por el embarcadero sevillano grandes cantidades de cereales de terceros países provocando que el que se ha recolectado en esta campaña en los campos sevillanos esté "almacenado". También denuncian la entrada de naranjas granel procedentes de Egipto que se utilizan para hacer zumo y que en el etiquetado aparece que se ha hecho con producto de origen español. Por ello piden que los puertos sean "trasparentes" respecto a los productos que entran y que se realicen más controles de las plagas, que se han "duplicado" en lo que llevamos de año.

"No solo estamos hablando de fraude y de engaño a los consumidores estamos hablando de salud" apunta el secretario general de Coag Ramón García que ha puesto de ejemplo la entrada en la provincia de Huelva procedentes de Marruecos con hepatitis "se ha cogido una partida de fresas con hepatitis con el 1% de las inspecciones que se hacen ¿Cuánto habrá entrado y nos habremos comido ya? apunta García, que ha pedido a las administraciones más control porque "estamos hablando de garantías sanitarias".

Reconocen "avances y buena voluntad" en las negociaciones con el ministro de Agricultura Luis Planas, pero lamentan que "nada" se haya puesto por escrito.

De todas las reivindicaciones del campo el ministro solo ha atendido la de la suspensión del cuaderno digital. Pero el tiempo pasa, y según Ricardo Serra Presidente de Asaja Sevilla, los agricultores "están tomando decisiones sobre sus planes de plantación de verano sin saber qué va a pasar con la Política Agraria Común".

"¿A qué esta esperando? ¿a qué nos aburramos?" se pregunta Serra por las decisiones del ministro Planas "¿Qué espera para llamar a la de medio ambiente y decir que tome medidas o los de fiscalidad para decir que suba el IVA"? apunta.

Serra ha lamentado además que las promesas del ministro no se conviertan en soluciones reales y le pide que no "amenace" cuando les dice que "firmen un documento no tomo medidas".

A la movilización del día 20, le seguirá una segunda para el día 8 de abril a las puertas de alguna plataforma logística y otra para el 7 de mayo en la capital, aunque estas dos, todavía no están cerradas.