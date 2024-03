Mujeres con Cáncer de Mama denuncia retrasos de 4 meses en las pruebas de control

Esa demora afecta a diversos aspectos. Desde la fiabilidad de las pruebas previas a las consultas con el oncólogo como las mamografías o analíticas, hasta el riesgo de que pueda agravarse la enfermedad en caso de recaídas. Quizás el más complicado de manejar de todos, es el aspecto emocional porque se trata no solo de los casos de mujeres que han finalizado sus tratamientos pero que están pendientes de esa revisiones y de una respuesta que genera como es lógico incertidumbre y ansiedad en las pacientes, sino que también afecta a las mujeres recién diagnosticadas.

Esta situación se ha agravado tras el verano del año pasado, y el hospital, que reconoce esas demoras las achaca al mayor número de diagnósticos y de prevalencia de la enfermedad. Ángela Claverol, presidenta de AMAMA, asevera que el hecho de que "la administración reconozca que la denuncia es verdad, no les consuela porque además nadie les ha dado una solución.

Las revisiones han pasado de ser de un mes o mes y medio entre las pruebas y la consulta con el oncólogo, a ser vistas con una demora de tres o cuatro meses. Solo en la asociación hay más de 600 mujeres. También se están produciendo demoras en las cirugías para reconstrucción mamaria pero en este caso de hasta dos años.

El hospital dice que se trata de consultas de pacientes que no tienen un tratamiento activo pero claro eso incluye a las mujeres que están recién diagnosticadas. Uno de los argumentos que más me ha llamado la atención es que dice el hospital que como hay mas diagnósticos positivos que llegan a primera consulta, esa cita es prioritaria porque son pacientes con la enfermedad en activo, frente a las que vienen a revisiones porque se entiende, que su situación está controlada. Segím la presidenta, lo de “se entiende” cuando hablamos de cáncer no es muy serio.

Las soluciones pasan por un proyecto de ampliación de consultas y la intensificación del servicio con el que confían se resuelva esta situación.