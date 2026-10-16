Grupo MAS invierte 8,5 millones de euros en formación y becas en cinco años y obtiene por primera vez la certificación Top Employer

El encuentro, presidido por Rocío Blanco Eguren, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, cuenta con la participación de Fabio Gómez - Estern, rector de la Universidad Loyola y Jerónimo Martín Rodríguez, consejero delegado de Grupo MAS, así como miembros del Consejo de Administración y del Comité de Dirección de la compañía, profesionales y familiares.

La celebración coincide con una nueva etapa de crecimiento para Grupo MAS, que cuenta con más de 260 establecimientos y más de 6.000 profesionales en Andalucía y Extremadura. Un crecimiento que la compañía acompaña con una estrategia orientada a generar empleo estable, desarrollar el talento interno y ofrecer nuevas oportunidades profesionales.

Grupo MAS impulsa el talento y el desarrollo profesional de sus equipos

En su intervención, Jerónimo Martín Rodríguez, consejero delegado de Grupo MAS, recuerda los orígenes de la compañía, fundada hace 53 años como una empresa familiar construida sobre el trabajo, la cercanía, la reinversión y una visión de futuro a largo plazo.

«Nuestro compromiso en Grupo MAS es cuidar de las personas y ofrecerles oportunidades para crecer y desarrollarse, tanto personal como profesionalmente. Mi padre y mis tíos iniciaron hace más de 50 años esta empresa sobre una cultura de esfuerzo, servicio y compromiso que tenemos la responsabilidad de mantener y transmitir a las nuevas generaciones. Hoy somos ya más de 6.000 profesionales y nuestro compromiso sigue intacto, seguir generando empleo de calidad contribuyendo así al desarrollo del talento en Andalucía y Extremadura. Siempre hemos tenido la ambición de crecer para generar más oportunidades, pero sin perder nuestra esencia. Queremos primero ser una empresa buena, y después una empresa grande, formada por buenas personas»

Durante los últimos cinco años, Grupo MAS ha invertido 8,5 millones de euros en formación y programas de becas. Solo en 2025, destinó más de 2 millones de euros a formación, con cerca de 35.000 horas impartidas y la participación del 95% de la plantilla.

Desde 2021, la compañía ha formado en programas de liderazgo a más de 560 profesionales, con 7 itinerarios formativos adaptados a cada perfil profesional. Estas iniciativas, que suman más de 26.000 horas de formación, están orientadas a desarrollar las competencias de los equipos y prepararlos para asumir nuevas responsabilidades. Durante el acto, se ha celebrado la graduación de los mandos de la quinta edición de Lidera.

Para impulsar la formación Grupo MAS cuenta con su propio Centro de Formación Mas T Forma, situado en Palomares del Río (Sevilla) y homologado por la Junta de Andalucía desde 2011, donde impulsa tanto la formación continua de sus profesionales como la capacitación de nuevos trabajadores en los oficios de la alimentación, con su versión presencial y online. En 2026, 30 alumnos han completado sus programas de Formación para el Empleo y 18 de ellos se han incorporado a la plantilla, alcanzando una tasa de inserción laboral del 60%. Durante la jornada, se ha reconocido también a los participantes del programa de Formación Profesional para el Empleo.

Esta actividad continuará ampliándose con la formación prevista de 195 nuevos alumnos, de los cuales 165 participarán en un nuevo programa de Formación para el Empleo concedido por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. El programa contempla 2.160 horas de formación teórico-práctica y un compromiso de contratación superior al 40%, en especialidades como carnicería, charcutería, panadería, frutería, caja y reposición.

La compañía también impulsa la incorporación de nuevos profesionales al mercado laboral a través de acuerdos de colaboración con universidades, centros e institutos de Formación Profesional. En lo que va de año, Grupo MAS ha acogido a 48 alumnos en prácticas, de los cuales el 25% ya se ha incorporado a su plantilla, reforzando su compromiso con la formación y la generación de oportunidades laborales.

Por su parte, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha felicitado a Grupo MAS por la iniciativa, “todo un reconocimiento al principal activo con el que cualquier empresa puede contar: su capital humano”. Blanco ha abogado por fomentar el “compromiso mutuo entre empleados y empleadores que incentivan actos como ‘Talento de aquí’, porque de ese compromiso y ese entendimiento mutuo que son capaces de generar se traduce en un mejor clima laboral y, consecuencia de ello, en un incremento en los indicadores de productividad y competitividad del tejido productivo”. Durante su intervención, la consejera ha subrayado también la importancia de “gestionar el talento en el seno de las empresas a través de la formación continua de los trabajadores”, un recurso que “refuerza las habilidades de los profesionales y, al mismo tiempo, les hace ser mucho más valiosos en el engranaje de cualquier organización”.

El rector de la Universidad Loyola, D. Fabio Gómez-Estern, señala que "En la Universidad Loyola entendemos la educación como una herramienta de transformación personal y social. Nuestra misión no consiste únicamente en formar buenos profesionales, sino también personas comprometidas, capaces de liderar, de poner sus conocimientos al servicio de los demás y de generar un impacto positivo en su entorno. Y esta visión conecta directamente con la trayectoria y los valores de Grupo MAS, una empresa profundamente arraigada en Andalucía que ha demostrado que es posible crecer empresarialmente sin perder de vista el compromiso con las personas y con el territorio"

Top Employer: un reconocimiento a la estrategia de personas de Grupo MAS

La compañía ha obtenido por primera vez la certificación internacional Top Employer, concedida por Top Employers Institute, que reconoce la calidad de sus políticas y prácticas de gestión de personas.

Este reconocimiento avala el trabajo desarrollado por Grupo MAS para impulsar un modelo laboral basado en la estabilidad, la promoción interna, la igualdad de oportunidades y el bienestar de sus profesionales, situando a las personas como uno de los pilares fundamentales de su crecimiento empresarial.

Actualmente, el 96% de los contratos son indefinidos y el empleo femenino representa el 60% de la plantilla. Asimismo, casi la totalidad de sus trabajadores desarrolla su actividad en su localidad de residencia.

Por otro lado, Grupo MAS potencia el desarrollo del talento interno. Este año son ya 132 profesionales los que han promocionado a nivel interno impulsando así su carrera profesional y desarrollando nuevas competencias.

A este hito se suma el reconocimiento de Merco Talento España 2026, que posiciona a Grupo MAS como una de las empresas más atractivas de nuestro país en materia de personas, manteniendo su posición como primer operador regional andaluz del ranking.

Grupo MAS generará 1.000 nuevos empleos en su Plan Estratégico 2026-2028

En 2026 ha incorporado a más de 1.500 profesionales, impulsado por su expansión y la integración de Maskom, que ha reforzado su presencia en Andalucía Oriental.

La compañía avanza en su Plan Estratégico 2026-2028, con el objetivo de crear 1.000 nuevos puestos de trabajo en Andalucía, alcanzar los 1.000 millones de euros de facturación con una inversión de 140 millones de euros. Este crecimiento está ligado también a su compromiso con las personas, recogido en Juntos Somos, uno de los pilares de la estrategia de sostenibilidad de grupo, centrado en el desarrollo y bienestar de sus profesionales, la igualdad de oportunidades y la generación de empleo de calidad.

Asimismo, a través de Fundación MAS, la compañía extiende su compromiso con la formación y la empleabilidad a la sociedad. Entre sus principales iniciativas destacan los programas de becas con los que contribuye a mejorar las oportunidades profesionales de jóvenes y personas que buscan incorporarse al mercado laboral. Desde su creación, Fundación MAS ha impulsado más de 1.300 becas de formación.