El Festival Internacional de Danza anuncia su cierre definitivo tras 26 años de historia en Sevilla

"No parece que exista" una fórmula para que el Mes de la Danza sea "viable", ha manifestado María González Vidal, directora del Festival, en la que, ante esta situación, que "deja patente el poco margen político frente a la maquinaria administrativa o quizás la falta de voluntad política firme respecto a la continuidad del proyecto", ha confirmado la decisión de no volver a organizar esta cita. No obstante, la directora del Festival Internacional de Danza Contemporánea ha confiado en que esta cita "haya dejado una huella suficiente" como para que otras entidades, "públicas o privadas", "retomen" esta actividad que es "necesaria" porque "quienes le dan vida, los coreógrafos, los bailarines, los gestores y otros muchos agentes necesitan que se siga apoyando y visibilizando, legitimándola en todas las capas de la sociedad".