Nianzou ha vuelto a entrenar de forma parcial

Vuelve Fernando; Lamela y Suso duda para Turín

Tras el fin de semana de descanso, el Sevilla vuelve a los entrenamientos para centrar las piernas y la cabeza en el partidazo de Turín del próximo jueves. Ya hay cuatro bajas seguras: Tecatito y Gueye, no inscritos, y los lesionados Jordán y Marcao. Suso está practicamente descartado, por su problema en los isquios, de hecho no está entrenando con los compañeros y no tiene pinta de que lo vayan a forzar, para que así pueda llegar al encuentro de vuelta. Lo pondremos en la lista de dudas. Como Nianzou, que ha vuelto a entrenar de forma parcial. Falta saber si llegará a tiempo para el jueves. El Papu tampoco ha hecho la sesión completa.

Onda Cero Sevilla